Albenga, nuovi striscioni “Senza Pronto Soccorso Si Muore” appesi al Santa Maria di Misericordia

La rappresentazione della protesta sulla recinzione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga che dà sul fiume Centa si è rifatta il look: alcuni membri del movimento Senzaprontosoccorsosimuore hanno provveduto a rimuovere i lenzuoli più lisi e li hanno sostituiti con 2 nuovi striscioni di 6 metri l’uno.

Striscioni, lenzuoli, cartelli per la riapertura del Pronto Soccorso ad Albenga e in tutto il territorio limitrofe sono dappertutto dal 30 aprile scorso, quando dal movimento partì l’iniziativa della “lenzuolata” per manifestare la sofferenza, i dolori e la rabbia della gente contro la decisione di non riaprire il Pronto Soccorso al Santa Maria di Misericordia.

Inizialmente la “lenzuolata”, che consisteva nell’esposizione su balconi, terrazzi e cancelli di un lenzuolo, uno striscione, un cartello con la scritta “Senza Pronto Soccorso si muore”, o semplicemente un telo bianco, per manifestare il pensiero di adesione alla protesta pacifica, doveva durare solo una settimana, ma 4 mesi dopo tutti i lenzuoli sono ancora appesi e la protesta sembra non spegnersi.

Da Andora a Ceriale, da Alto ad Arnasco, da Capra Una a Ortovero, da Gavenola a Laigueglia, da Erli a Loano, nelle valli e nelle frazioni del comprensorio di Albenga moltissime le persone che hanno aderito all’iniziativa, per dare un segnale in Regione e chiedere di riavere il Pronto Soccorso ad Albenga.