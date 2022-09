Meno turisti e più pioggia, a Finale revocata l'ordinanza contro gli sprechi d'acqua

Torna libero, facendo comunque appello al buon senso dei cittadini, l'uso dell'acqua degli acquedotti a Finale Ligure.



Nella mattinata odierna il sindaco Ugo Frascherelli ha infatti revocato l'ordinanza emanata lo scorso 29 luglio che vietava alcune pratiche come il lavaggio di auto, piazzali o simili piuttosto che il riempimento di piscine, vasche e fontane pubbliche, ma anche quello delle docce sulle spiagge nelle fasce orarie 10/12 e 14/16 oppure l'irrigazione dalle 6 alle 22 di orti e giardini.



Per il sindaco sarebbero "cessati i presupposti alla base" del provvedimento, sia a causa della minor presenza turistica e quindi col relativo calo delle utenze, sia per le recenti piogge che hanno portato al "ripristino dei livelli d’acqua nelle vasche di

accumulo della rete dell'acquedotto pubblico".