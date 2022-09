Come recuperare le foto eliminate definitivamente da PC

Posso recuperare le mie foto cancellate, anche se non sono più presenti nel cestino? La risposta è sì! Grazie a Tenorshare 4DDiG Data Recovery, recuperare le foto eliminate definitivamente da PC è possibile e alla portata di tutti. Ecco come fare e in che maniera riottenere le foto a cui siamo tanto legati.

Recuperare foto cancellate con Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Tenorshare 4DDiG è un software ideato per ripristinare foto danneggiate e recuperare foto cancellate sul PC. Supportato da sistemi operativi MacOS e Windows, il programma riesce a rilevare file cancellati sul computer e ripristinarli per l’uso. Proprio come in origine.

È in grado infatti di supportare oltre 1.000 formati differenti e tra questi i principali sono:

· Immagini (PNG, GIF, JPG, JPEG, RAW, PSD, ecc.)

· Audio (MP3, WMA, AAC, OGG, M4A, AIF, WAW, MID, MIDI, VQF, ecc.)

· Video (MP4, MOV, AVI, DV, MTS, M4V, VOB, ecc.)

· File (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, EPUB, RTF, ecc.)

Inoltre, riesce a recuperare foto eliminate dal pc, portatile o fisso, ma anche da Hard-disk interno o esterno, chiavette USB, camere digitali e SD card.

Tenorshare 4DDiG Data Recovery consente quindi in pochi semplici passi, 3 per l’esattezza, di recuperare foto eliminate definitivamente da numerosi dispositivi elettronici.

Ma come fa questo software a trovare foto cancellate a cui noi non abbiamo più accesso?

Sviluppato con tecnologia all’avanguardia, per avviare il recuperare foto cancellate dal cestino il programma va utilizzato in questo modo:

1) Selezionare una precisa posizione del PC

2) Scannerizzare l’area scelta

3) Selezionare le foto recuperabili trovate con la scansione

4) Avviare il recupero dei file selezionati

Tenorshare 4DDiG Data Recovery consente anche di effettuare un’analisi più dettagliata, ossia la Scansione Profonda. Quest’ultima è una modalità più completa in grado di recuperare foto cancellate e un numero di file di lunga maggiore rispetto ad una scannerizzazione standard. Questa è ideale per recuperare foto eliminate definitivamente o file persi per un crash del sistema.

Per recuperare foto cancellate quindi basterà scaricare il programma sul computer e lanciarlo. Al resto penserà tutto lui.

Ripristinare foto danneggiata con Tenorshare 4DDiG

Un altro evento spiacevole che può accadere quando si ha a che fare con il digitale può essere la perdita di un file perché corrotto o danneggiato.

Questo accade per diverse ragioni. In genere, è un virus a danneggiare le foto e a renderle inutilizzabili. Ma i file possono danneggiarsi anche per ragioni diverse da ciò come per un trasferimento mal riuscito, un errore di sistema, ad esempio un crash, o perfino l’usura di componenti del dispositivo stesso.

In particolare, Tenorshare 4DDiG Data Recovery è in grado di recuperare foto danneggiate o cancellate anche nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:

· Danneggiamento da Virus

· Unità interna o esterna danneggiata

· Cancellazione involontaria di file

· Formattazione del sistema

· Dati persi a causa di spegnimento improvviso

· Sistema operativo fuori uso

Per riparare foto danneggiate, diversamente da un ripristino foto cancellate, bisogna seguire questi semplici passi:

1. Scaricare il software sul PC

2. Selezionare la voce Riparazione di foto

3. Aggiungi le foto per iniziare la riparazione

4. Avviare il processo di ripristino

A questo punto, ripristinare foto danneggiate diventa molto più semplice e chiunque può davvero dormire sogni sereni. D’altronde, sapendo che esiste un software in grado di recuperare tutto ciò che si danneggia o si cancella definitivamente dal PC, lascia tirare un bel sospiro di sollievo.

Il software è sicuro al 100 per cento e il processo per recuperare le foto cancellate è alquanto semplice. Infatti, non bisogna né essere degli esperti di informatica né smanettoni per poterlo usare. Chiunque, anche alle prime armi su un PC, può in completa autonomia riuscire a recuperare le proprie foto perse.

Per questa ragione, il recupero foto cancellate non sarà mai più un problema.

FAQ ripristino foto cancellate

Come recuperare le foto eliminate da iPhone?

Ripristinare foto cancellate definitivamente da iPhone è possibile, ma può essere piuttosto complesso. È da premettere che una volta che un file viene rimosso dal dispositivo, caricando nuovi documenti, in automatico porterà a sovrascrivere la memoria, e quindi a rimuovere del tutto anche le foto eliminate. Ma grazie ai backup e al cloud, oggi può essere più difficile perdere le foto.

La maniera più veloce di proseguire per ripristinare foto eliminate è attraverso la verifica dei backup automatici o manuali periodici sul telefono. Da PC, Windows o versioni precedenti alla 10.15 Catalina di MacOS, infatti è possibile effettuare un backup di iTunes. Apri il software da desktop e collega l’iPhone con un cavo USB. A questo punto, seleziona il tuo dispositivo in alto a sinistra e seleziona in seguito Ripristina Backup, facendo attenzione alla data del backup che si desidera ripristinare.

Prima di proseguire con questa operazione è consigliabile sincronizzare i dati con iCloud per evitare che vengano rimossi tutte le foto e i file inseriti sul dispositivo in seguito.

Se invece si possiede un Mac più recente bisogna seguire un processo differente. Il primo passaggio prevede di collegare lo smartphone al PC con un cavo USB. In seguito, si dovrà accedere a Finder e selezionare l’iPhone su cui apportare modifiche nel menù laterale. Cliccando sulla tab Generali potrai accedere al ripristino di backup. Selezionando il punto di ripristino e avviando l’operazione, le foto cancellate potrebbero essere recuperate.

Come recuperare le foto eliminate da Google foto?

Recuperare foto cancellate per errore da Google foto è un’operazione piuttosto semplice. Specie se il sistema di backup è attivato. Infatti, tutte le foto eliminate da Google foto su dispositivi mobili o fissi sono trasferite in un cestino accessibile per la durata di 60 giorni. In caso di disattivazione backup il tempo si riduce a 30.

L’operazione può essere effettuata sia da PC sia da smartphone. In primis, bisogna accedere all’account interessato, inserendo e-mail e password se richiesto. In seguito è necessario cliccare sulla voce in basso a destra Raccolta e selezionare il Cestino.

Qui saranno disponibili tutte le foto eliminate di recente. Cliccando sul file sarà possibile ingrandire l’immagine, eliminarla definitivamente oppure recuperarla, selezionando Ripristina.

Eseguita l’operazione l’immagine sarà destinata nella vecchia cartella di appartenenza e sarà di nuovo fruibile all’utente. Bisogna ricordare tuttavia che nel caso in cui le foto siano state rimosse dal cestino virtuale di Google foto, le possibilità per le tue immagini di tornare disponibili sono quasi nulle.

Come si fa a recuperare il cestino eliminato?

La maniera più efficace per ripristinare il contenuto del cestino eliminato, vuoi per disattenzione o per sbaglio, è con Tenorshare 4DDiG Data Recovery.

Per portare a termine l’operazione correttamente è necessario seguire questi semplici passi:

· Scaricare il software sul sito ufficiale

· Installare il prodotto sul tuo computer

· Avviare la scansione dei dati standard o la Scansione Profonda per visualizzare i file

· Selezionare tutti i file che vorresti recuperare

· Scegliere la destinazione del file

· Avviare il recupero dei file selezionati

Il software consente a tutti gli utenti e in maniera gratuita di scannerizzare e visualizzare tutti i file eliminati o smarriti per qualsivoglia ragione. Per recuperare i file tuttavia è necessario acquistare una licenza. Il periodo di prova è di 30 giorni, dopodiché sarà possibile confermare l’acquisto o concludere il rapporto se non si è soddisfatti del prodotto.