Colangelo vs Provincia, rigettato dal Tribunale il ricorso contro la revoca dell'incarico di segretario generale

Questa la decisione del Giudice del Lavoro Alessandra Coccoli in merito al ricorso intentato da Giulia Colangelo con lo scopo di inibire la revoca del proprio incarico di Segretario Generale della Provincia, disposta dalla Provincia di Savona lo scorso 11 aprile.

"La decisione del Tribunale di rigettare l’istanza della ricorrente attesta quindi la piena validità degli atti adottati dall'Ente in seguito agli eventi verificatisi, in stretta collaborazione e coordinamento con il Ministero dell'Interno e le Prefetture. Conseguentemente il procedimento di nomina dell'attuale Segretario Generale titolare, Dott. Alberto Zurlo, avanza senza impedimenti" spiegano dalla Provincia.

“L’accertamento della legittimità del provvedimento rappresenta un risultato significativo per l'efficienza operativa del nostro Ente - dichiara il Presidente Pierangelo Olivieri - e ne conferma ufficialmente efficacia, correttezza ed opportunità delle scelte attuate, nell’esclusivo intento di tutelare l’Ente e garantirne la piena e continua operatività”.

La Provincia, così come il Ministero, aveva insistito per il rigetto del ricorso (con Colangelo che invece chiedeva l'accoglimento) richiedendo anche l'ammissione delle prove dei testimoni per fornire sommarie informazioni.