A Bergeggi i drammi cantati delle confraternite laiche dei Laudesi

Nati in seno al francescanesimo, i Laudesi erano confraternite laiche che praticavano il canto e la rappresentazione fuori dalla chiesa. Come si agivano questi drammi cantati? La rilettura del sacro nel quotidiano, nei rapporti, nella comunità, nel lavoro, nell'amore può richiamarci anche oggi? Potremo scoprirlo sabato 10 settembre alle ore 21:15 nella Chiesa San Martino Vescovo, in via santa Caterina, in una coproduzione di Regula Teatro ed ELF Teatro e diretta da Raúl Iaiza.