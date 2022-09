SOS caldo: come scegliere il miglior integratore di vitamine e sali minerali

Il caldo estivo e la sudorazione sono le principali cause della perdita di sali minerali e vitamine, che portano inevitabilmente ad accusare debolezza, spossatezza e stanchezza mentale.

Temperature elevate, afa e caldo torrido, mettono a dura prova il nostro fisico al pari delle funzioni cognitive, per questo è bene passare al contrattacco, contrastando questo stato di malessere latente, concedendosi il miglior integratore di vitamine e sali minerali.

Fonte di energia, gli integratori si rivelano perfetti soprattutto se abbinati a una dieta salutare, ricca di frutta e verdura, a uno stile di vita sano e al giusto equilibrio fra riposo e attività sportiva.

Gli integratori ci aiutano a reintegrare le sostanze che si perdono in seguito a uno stato di sudorazione improvvisa, facendo attività fisica, o semplicemente dovendo subire le famigerate ondate di caldo. Si tratta di sostanze importanti per il buon funzionamento dell’organismo fra cui spiccano potassio, magnesio e vitamine.

L’Organizzazione mondiale per la Sanità per affrontare adeguatamente l’estate consiglia di consumare ogni giorno cinque porzioni di frutta e verdura di cinque colori diversi per garantirsi il giusto apporto di betacarotene (giallo-arancio), magnesio e potassio (vegetali verdi), licopene (rosso), zolfo (bianco) e antiossidanti (blu e viola).

Gli integratori, una piccola guida per sceglierli con oculatezza

D’estate è importante intervenire su quel pressante senso di stanchezza, che è conseguenza del caldo, regalando al nostro organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno, abbinati a un regolare riposo.

Nella scelta dei migliori integratori non possono mancare soluzioni a base di:

. magnesio e potassio. Il primo è un minerale insostituibile, supporta le prestazioni cognitive, e consente alla nostra mente di mantenere viva la concentrazione (oltre a favorire un buon funzionamento del sistema immunitario, la produzione di energia da parte dell’organismo ed il benessere fisico e mentale). Il potassio invece è fondamentale per la pressione sanguigna, che aiuta a mantenersi stabile, e agevola la contrazione muscolare;

. vitamine, sono un elemento prioritario per le funzioni organiche, sia in fase di attivazione che di completamento. Un ruolo essenziale è quello fornito dalle vitamine del gruppo B, dedicate al benessere del sistema nervoso. Questo gruppo di vitamine è determinante anche nel processo di trasformazione dei carboidrati in glucosio, per fornire all’organismo tutta l’energia di cui ha bisogno. Altresì fondamentale è l’integrazione con la vitamina C, per le sue note proprietà antiossidanti.

Di fatto, come sottolineano gli esperti, non esiste in assoluto il miglior integratori di vitamine e sali minerali, ma esistono soluzioni ad hoc per affrontare le difficoltà, e trovare una soluzione ai diversi sintomi dalla stanchezza alla perdita di concentrazione.

Negli shop delle farmacie online è disponibile una ricca gamma d’integratori, per combattere il caldo estivo e rispondere al fabbisogno di vitamine, sali minerali e altre sostanze che non riusciamo ad assimilare attraverso la normale alimentazione.

Quando intervenire con gli integratori

D’estate il campanello d’allarme suona soprattutto in caso di persistente spossatezza, che si può combattere con un buon integratore alimentare, come ci consiglia il nostro farmacista di fiducia. Assumere integratori a base di magnesio e potassio, o di vitamine è indispensabile quando:

● si presenta una stanchezza improvvisa;

● si abbassa la pressione, anche in maniera piuttosto consistente;

● si percepiscono formicolio o crampi agli arti;

● si soffre di debolezza:

● i riflessi rallentano;

● la vista si annebbia;

● si riconosce uno stato di disidratazione

● si fa fatica a concentrarsi e si hanno “vuoti di memoria”