Sulle strade storiche di Giro d'Italia e Tour de France: l'impresa di Davide e Luca, giovani ciclisti valbormidesi (FOTO)

In sella dal 3 all'11 settembre lungo le strade che hanno fatto la storia del Giro d'Italia e del Tour de France. Con passione, sacrificio e resilienza i giovani valbormidesi Davide Marenco e Luca Bertone hanno portato a termine questa impresa ciclistica.

"La partenza, cosi come l'arrivo, sono avvenuti a Cosseria (davanti al Museo della Bicicletta Luciano Berruti, ndr) alla presenza del sindaco Roberto Molinaro - spiegano Davide e Luca - Entrambi facciamo parte della squadra Bicistore Cycling Team di Carcare. Abbiamo deciso di intraprendere questa avventura per pura passione: un viaggio in sella alle nostre bici lungo le Alpi del nord-ovest, dalla Valle d'Aosta al Piemonte, passando per la Francia. Eravamo provvisti di bagagli ma senza macchina di assistenza al seguito, ci siamo fermati a dormire ogni sera in un albergo diverso".

Otto tappe in nove giorni (con un giorno di riposo). Questo il tragitto intrapreso denominato "Tour of the Alps-Ovest" con il chilometraggio e dislivello: tappa 1 (03/09/2022): Cosseria - Asti - Chivasso (135 km con 1100 metri di dislivello); tappa 2: Chivasso - Ivrea - Aosta - La Salle (130 km con 1500 metri di dislivello); tappa 3: La Salle - Colle piccolo San Bernardo - Val D'Isere - Colle dell'Iseran - Colle della Madeleine - Modane (160 km con 3600 metri di dislivello); tappa 4: Modane - col de la croix-de-Fer - Alpe d'Huez (106 km con 3200 m di dislivello); riposo; tappa 5: Alpe d'Huez - col de Sarenne - col du Lautaret - col d'Izoard - Guillestre (123 km con 2800 metri di dislivello); tappa 6: Guillestre - Col de Vars - Col de la Bonette - Isola (104 km con 2700 metri di dislivello); tappa 7: Isola - Colle della Lombarda - Demonte - Colle della Fauniera - Cuneo (125 km con 3300 metri di dislivello); tappa 8 (11/09/2022): Cuneo - Montezemolo - Cosseria (75 km con 800 metri di dislivello).

"Abbiamo percorso circa 1000 km con 19 mila metri di dislivello in positivo, rimanendo in bici per 8-10 ore al giorno", concludono Davide e Luca.