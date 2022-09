Albenga, al via i lavori di pulizia del Centa e dei rii Antognano e Carenda, il sindaco: “310 mila euro il costo, di cui solo 21 mila finanziati dalla Regione”

Al via i lavori di pulizia del fiume Centa e dei rii Antognano e Carenda: l’Amministrazione proprio quest’oggi ha affidato in via diretta alle ditte Ecostruzioni fratelli Pampararo e DeLeo escavazioni i lavori di manutenzione straordinaria.

In particolare per quel che riguarda il fiume Centa l’intervento vedrà la trinciatura della vegetazione dalla foce al cavalcavia dell’Aurelia, mentre per il rio Antognano è prevista la pulizia dalla foce all’Aurelia con la rimozione del materiale in alveo stessa cosa per il Carenda che sarà pulito dalla foce al pontino dell’ex polveriera.

Gli interventi ammontano a 310 mila euro, di cui 21 mila finanziati attraverso contributo regionale del giugno di quest’anno. “Ho firmato l’ordinanza per poter superare le tempistiche burocratiche ed iniziare già nella giornata di domani i lavori di pulizia del Centa e dei rii Antognano e Carenda – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Non senza sforzo, il Comune ha stanziato un’ingente cifra attraverso fondi propri (290 mila euro) che si aggiungono al contributo regionale di 21 mila euro arrivato a giugno di quest’anno che, purtroppo, è del tutto insufficiente per una città come Albenga che, oltre al fiume Centa, presenta una fitta rete di rii e canali”.

“La Piana ingauna è la più estesa della Regione Liguria ed è di origine alluvionale – aggiunge il vicesindaco Alberto Passino -. Ogni anno, con più o meno intensità, emergono criticità non solo sui corsi d’acqua più importanti come il Centa, che presenta anche un grave problema legato alla sedimentazione di sabbia e ghiaia, ma anche su tutta la rete di rii e i canali di scolo”.

“Il sindaco Tomatis, dopo l’approvazione dei progetti definitivi - esecutivi ha deciso di superare con ordinanza i tempi burocratici, per riuscire ad iniziare i lavori in alveo su Centa, Carenda e Antognano nel più breve tempo possibile. Nel frattempo – prosegue il vicesindaco - i nostri operai stanno provvedendo in economia alla pulizia di rii e fossati minori di competenza comunale, mentre nei prossimi giorni sarà emanata ordinanza che ricorderà gli obblighi, già previsti dal regolamento di polizia rurale, per tutti i frontisti di pulizia dei canali e dei rii prospicienti alle loro proprietà. Infine abbiamo affidato ad altre tre ditte la pulizia di altri rii e canali”.

“La sicurezza idrogeologica del nostro territorio è di fondamentale importanza a tutela dei nostri concittadini e delle numerose aziende agricole presenti sulla piana – spiega l’assessore all’agricoltura e al bilancio Silvia Pelosi -. La nostra Amministrazione, da sempre attenta a queste tematiche, ha deciso di investire ingenti risorse del proprio bilancio mentre il contributo regionale di 21 mila euro è ridicolo per le esigenze del territorio. La Regione – conclude - dovrebbe rivedere totalmente i parametri e assegnare adeguate risorse per la sicurezza idrogeologica del territorio".