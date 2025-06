I savonesi sul porta a porta: promossi i cassonetti a scheda, ancora troppi dubbi su mastelli e bidoni condominiali

Cassonetti "intelligenti" promossi, con la richiesta che vengano integrati con telecamere contro gli abbandoni indiscriminati di rifiuti. Lontano dalla sufficienza, invece, il sistema dei mastelli e dei bidoni condominiali. Continua a far discutere il nuovo sistema di raccolta differenziata spinta che sarà introdotto nei quartieri periferici della città. In attesa dell’avvio del porta a porta con mastelli o bidoni condominiali, Savonanews ha chiesto ai savonesi un'opinione sul nuovo sistema.

Più critici i residenti dei quartieri periferici, che dovranno adottare i cassonetti condominiali o i mastelli singoli per le varie tipologie di rifiuti. Una delle lamentele più frequenti riguarda la comunicazione: numerosi intervistati dichiarano di non sapere ancora quale dei due sistemi sarà adottato nella loro zona.

Chi dovrà usare i mastelli lamenta inoltre la scomodità e la scarsa igiene legate all’uso dei bidoncini, che resteranno all’esterno per ore e dovranno poi essere riportati e conservati in casa. Criticità maggiori vengono segnalate per il rifiuto organico, che deve essere tenuto in casa per diversi giorni in attesa del ritiro.