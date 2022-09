Auto sbanda, colpisce frontalmente un'altra vettura e si schianta contro un muro. Paura a Finale sulla Sp490

Momenti di paura senza però fortunatamente feriti di importante entità nella prima serata, poco prima delle 20, a Finale Ligure sulla Sp490 del Melogno.

In corrispondenza delle curve all'altezza della frana che aveva colpito alcuni anni or sono il crinale sulla strada, che nel tratto corrisponde a via Caprazoppa, un autista, per cause ancora non ben accertate, ha perso il controllo della propria vettura andandosi prima a scontrare frontalmente con un'altra auto proveniente dal senso opposto e poi schiantandosi contro il muro a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'asfalto, e anche i militi di Croce Verde e Croce Bianca finalesi per trasportare due occupanti dei mezzi in codice giallo al Santa Corona, non in gravi condizioni.