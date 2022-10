Cengio, frontale tra auto lungo la Sp 339: soccorsi mobilitati

Frontale tra due automobili attorno all'ora di pranzo a Cengio, lungo la strada provinciale 339.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, la Croce Bianca di Cairo, la Croce Rossa di Cengio e Millesimo, nonché l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Tre persone sono state trasportate in ospedale: due in codice giallo al San Paolo di Savona e una in rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio.