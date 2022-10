Vandali in azione ad Albisola: danneggiata panchina nel parco Zambellini (FOTO)

Questa mattina accedendo al parco Zambellini di Albisola Superiore per lo svolgimento di alcune attività di manutenzione, l’assessore comunale Calogero Sprio ha constatato il danneggiamento di una panchina situata nella zona del belvedere: la seduta in marmo era spezzata a metà.

“La presenza di tracce di sgommate presenti sulla ghiaia – afferma l’assessore Sprio – fa pensare che qualcuno sia entrato nel parco con un motociclo e abbia urtato la panchina danneggiandola e rendendola inutilizzabile. Si tratta a mio avviso di un comportamento abbastanza grave che testimonia l’assenza di rispetto non solo in merito a degli spazi e arredi che sono a servizio della collettività ma anche del grosso lavoro svolto dai Volontari dell’Associazione AIB Albisola – Protezione civile e dal sottoscritto per realizzare quello spazio”.

“Considerata la gravità e superficialità del gesto – prosegue l’assessore Sprio – ho ritenuto di sporgere denuncia per danneggiamento contro ignoti presso la locale caserma dei carabinieri; mi auguro che si tratti di un caso isolato perché come amministrazione comunale non vorremmo dover adottare misure più restrittive che penalizzerebbero tutta la cittadinanza”.