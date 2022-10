30 anni e non sentirli, la Croce d'Oro di Albissola festeggia l'anniversario (FOTO)

30 anni e non sentirli. La Croce d'Oro di Albissola Marina ha celebrato il trentennale dalla fondazione avvenuta nel 1992 con una grande festa in Piazza Lam.

Questa mattina dopo l'accoglienza delle consorelle che hanno presenziato all'evento della pubblica assistenza albissolese e l'intervento delle autorità, sono stati inaugurati tutti i mezzi, dieci, che la pubblica assistenza albisolese ha in servizio dal 2020 in poi (non erano più state organizzate cerimonie causa Covid) di questi, quattro, completamente nuovi pronti ad entrare in funzione. Successivamente sono stati premiati tutti i militi e soci fondatori.

Madrine della celebrazione le sincronette savonesi della nazionale italiana guidate dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo.