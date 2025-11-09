Alassio, sopralluogo alle scuole Ollandini: serramenti ok e nessun rischio per studenti e personale

Serramenti sicuri e nessuna anomalia all’Istituto “Ollandini” di Alassio. Il sopralluogo tecnico, effettuato dopo le preoccupazioni diffuse online e l’interpellanza della minoranza consiliare, ha confermato che tutto è in regola.

Alla verifica hanno partecipato il sindaco Marco Melgrati, il consigliere comunale e regionale Rocco Invernizzi, i tecnici comunali, la dirigente scolastica Sabina Poggio e alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione.

«Tutti i serramenti sono a norma di legge, omologati e perfettamente funzionanti – ha confermato Invernizzi al termine del controllo -. Era doveroso fare questo passaggio, anche per rassicurare famiglie e personale scolastico. Ringrazio i consiglieri di minoranza per aver partecipato».

Le preoccupazioni erano nate dopo l’incidente alla collaboratrice scolastica Maria Boschetti e le voci su presunti problemi alle finestre. «Sono state certificate al momento del rilascio dell’agibilità del fabbricato – chiarisce il sindaco–. La ditta ora ha eseguito un ulteriore controllo e ribadito che i serramenti sono perfettamente a norma e non presentano alcun problema».

Da un sopralluogo effettuato prima dell’inizio dell’anno scolastico, due infissi erano stati messi in sicurezza per un errato utilizzo, in attesa dei pezzi di ricambio, ma senza alcun rischio strutturale, come ha riferito il sindaco. «Possiamo aggiungere un fermaporte laterale per ulteriore protezione, anche se non necessario. Se può rasserenare le persone, lo faremo senza esitazione». aggiunge Melgrati, che invita a non creare «allarmismi inutili».

Dal capogruppo di "Alassio di tutti" Jan Casella arriva l’impegno a «continuare a vigilare affinché la sicurezza resti una priorità dell’Amministrazione comunale».