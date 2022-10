Rifondazione Comunista, Walter Surano è il nuovo segretario provinciale

Dopo un lungo periodo di gestione collettiva, dovuto alla fase Covid e alla riorganizzazione del Partito, Rifondazione Comunista savonese ha nuovamente un Segretario provinciale. Sabato 22 ottobre 2022 il Comitato politico federale ha eletto Walter Surano, vadese, classe 1961, diploma di perito industriale, impiegato magazziniere presso una ditta agricola, la sua esperienza politica risale al Partito Comunista Italiano di cui è stato anche consigliere di circoscrizione.

Alla data dello scioglimento del medesimo, con la "svolta della Bolognina", aderisce al Movimento prima e contribuisce a fondare poi il Partito della Rifondazione Comunista.

Un impegno continuo che, nel corso dei trent'anni e più di vita del PRC, lo ha visto sempre attivo e presente tanto nei momenti di politica propriamente detta, nel lavoro di elaborazione e di analisi, quanto in quella che si potrebbe definire la "militanza" attiva: dalle campagne elettorali alle Feste di Liberazione a Legino, Zinola e in tutte quelle provinciali.

Con l'elezione di Walter Surano si chiude una fase complicata che, tra l'altro, ha visto Rifondazione Comunista impegnata nel cambio della propria sede provinciale: da quella ormai storica di via Urbano Rella alla nuova sede di via Garroni 61 R a Lavagnola. Sede della Federazione che sarà inaugurata il prossimo dicembre e che è stata acquistata grazie al sacrificio di tante persone che hanno sottoscritto liberamente affinché questo fosse possibile.

Dopo la sua unanime elezione, Walter Surano ha dichiarato al Comitato politico federale: «Mi metto a disposizione del Partito con uno spirito di sacrificio che credo debba, soprattutto oggi, essere un po' la bussola del nostro impegno sociale e politico. Abbiamo davanti a noi il compito di contribuire alla ricostruzione di una sinistra dell'alternativa che sia veramente una "unione popolare".

In questa direzione intendiamo ridare forza a Rifondazione Comunista che, in questi tre decenni, è stata a Savona un punto di riferimento importante per la sinistra tutta e che continua ad esserlo con la sua presenza nei territori, nei consigli comunali dove sono stati eletti compagni nelle liste civiche locali, nei movimenti per il diritto al lavoro, alla pace, alla giustizia sociale».

Al Segretario provinciale va il ringraziamento di tutto il Partito della Rifondazione Comunista e, ovviamente, un augurio di buon lavoro. Un lavoro comune, un lavoro che ci coinvolgerà ancora tutte e tutti.