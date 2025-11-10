Maxi blitz antidroga a Genova: smantellata rete di spaccio attiva in tutta la città. Tra i fornitori anche uno residente a Varazze

Venti persone sono finite in manette nel corso della maxi operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

L’operazione, condotta dalla Polizia Locale di Genova, ha colpito un gruppo di presunti spacciatori attivi in diverse aree della città.

Si tratta di diciotto senegalesi, un francese e un gabonese, di questi, diciassette sono finiti in carcere mentre tre sono stati sottoposti al divieto di dimora nel Comune di Genova.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i diciassette arrestati avrebbero fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, trasporto, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e crack. Tra i fornitori, secondo quanto trapelato, ci sarebbe anche un uomo, di origine albanese, residente a Varazze.

L’organizzazione disponeva di autovetture per gli spostamenti e le consegne a domicilio, utenze telefoniche dedicate allo spaccio e luoghi di stoccaggio e confezionamento della droga. Sono stati individuati sette laboratori e ricostruiti oltre trecento episodi di cessione di stupefacente, distribuiti in quarantasei capi d’imputazione.

L’attività si sarebbe sviluppata tra aprile 2021 e dicembre 2023 in varie zone di Genova, dal centro storico a Castelletto, Oregina, Marassi, Molassana e Sampierdarena.

L’indagine, nata da una segnalazione di un cittadino, è stata interamente condotta dalla Polizia Locale con attività di intercettazione, pedinamento e tracciamento dei veicoli usati dagli indagati, tra cui un taxi impiegato per consegne a domicilio.

Nel corso delle indagini sono stati eseguiti undici arresti in flagranza, sequestrate eroina, hashish e cocaina, oltre a trentamila euro in contanti. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di somme di denaro ritenute provento dell’attività di spaccio.