"The Crazy Horror Show" a Pietra Ligure: Halloween di musica e tanto divertimento in piazza San Nicolò

Il lungo ponte di Ognissanti si avvicina e a Pietra Ligure sale l’attesa per ‘The Crazy Horror Show’, l’evento dedicato alla musica e al divertimento, promosso dal Comune di Pietra Ligure e organizzato in collaborazione con l’associazione delle attività produttive “Facciamo Centro”, che si terrà lunedì 31 ottobre.

“Al calar delle tenebre”, dalle ore 22,00, la centralissima piazza San Nicolò sarà avvolta da un’atmosfera “noir” farà da contorno allo spettacolo di dj set con il deejay J Nice e il vocalist Mad Fiftyone, immersi in luci laser, balletti e allestimenti in perfetto “horror style”.

La festa inizierà già dal pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, con l’animazione per bambini e famiglie nei caruggi e nelle piazzette del centro storico, con “dolcetto o scherzetto” la baby dance, maghi e streghe, il truccabimbi, il “lancio” delle caramelle, il tutto condito con fantasmi, pipistrelli, zucche e ragnatele.

In attesa dello spettacolo serale, si potrà approfittare degli sconti da paura dei commercianti pietresi, facendo shopping tra le vetrine allestite ad hoc, e dei menù a tema dei tanti ristoranti, bar e pub che, per l’occasione, si vestiranno anch’essi di luci e colori magici.

"Con questo weekend inizia un ponte molto lungo e, anche complice il perdurante bel tempo, saranno tanti coloro che sceglieranno la nostra Riviera per trascorrere alcuni giorni di relax al mare – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo Daniele Rembado - Quella di Halloween è una notte magica. Le zucche intagliate, i dolci profumati, i travestimenti, le atmosfere misteriose non possono che affascinare grandi e piccini e, quest’anno, abbiamo voluto riproporre uno show serale focalizzato in particolare sul divertimento dei ragazzi, dove la musica sarà la vera protagonista".

"La festa più paurosa dell’anno è anche una bella occasione per “prolungare” la stagione appena conclusa e “destagionalizzare” la nostra offerta turistica con l’obiettivo di promuovere l’immagine di una Pietra Ligure destinazione attraente anche per i più giovani", concludono il sindaco e l’assessore.