Arrivata la nuova TAC all’Ospedale di Cairo Montenotte, sarà in funzione dopo novembre

È arrivata nei giorni scorsi all’Ospedale “San Giuseppe” di Cairo Montenotte la nuova apparecchiatura TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) destinata a potenziare in modo significativo l’attività diagnostica del presidio e dell’intero territorio della Val Bormida.

L’installazione della nuova tecnologia rientra nel programma di ammodernamento e potenziamento delle dotazioni strumentali delle strutture di ASL2, sostenuto anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 6 “Salute”. L’obiettivo è garantire alla cittadinanza prestazioni sempre più tempestive, sicure e di qualità, riducendo i tempi di attesa e migliorando la capacità diagnostica sul territorio.

La TAC, di ultima generazione, sarà installata nei prossimi giorni dall' Ingegneria Clinica di ASL2 in collaborazione con la ditta fornitrice. L’apparecchiatura verrà collocata al primo piano del presidio, in un’area appositamente predisposta e non soggetta a rischio di esondazione.

Completata la fase di installazione, si procederà al collaudo tecnico e funzionale, necessario per la verifica di tutte le prestazioni della nuova strumentazione, e successivamente alla formazione del personale tecnico e sanitario, previsto per il mese di novembre. Dopo quella data la Tc potrà entrare in funzione per i pazienti.

"Con l’arrivo della nuova TAC, l’Ospedale di Cairo Montenotte compie un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione delle proprie strutture diagnostiche e nel rafforzamento dell’offerta sanitaria, in linea con la strategia regionale di investimenti sulla sanità territoriale e con gli obiettivi del PNRR dedicati alla modernizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" dicono dal Comune.