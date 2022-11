A Vado Ligure torna la Festa della Sostenibilità, il programma

Sabato 5 novembre torna a Vado Ligure la Festa della Sostenibilità. Si comincia dalla mattina, armati di smartphone o fotocamera, con la maratona fotografica e, sia la mattina che il pomeriggio, laboratorio creativo sul cibo per bambini e non solo.

Nel dettaglio le attività previste:

A Spasso con l'obiettivo: maratona fotografica

Dalle 10.00 alle 17.00 Una maratona fotografica a tema ambientale aperta a tutti, con qualsiasi mezzo fotografico digitale, dallo smartphone alla fotocamera. Tre temi a sorpresa saranno svelati durante la maratona, sfidando i partecipanti ad esplorare Vado e scattare foto che raccontino le tematiche in modo originale, divertente, creativo. E’ possibile partecipare da soli o in squadre. Sarà premiata una foto per ogni tema assegnato, ma anche la foto più votata su facebook e la migliore foto per la categoria ragazzi. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

Le storie nel piatto

Dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 16.30 Laboratorio creativo sul cibo e la sostenibilità ambientale, per bambini (e non solo). Gli ingredienti sono piatti biodegradabili, scarti e avanzi di cibo e fantasia. Il proprio piatto diventa una pagina, su cui ogni bambino “scriverà” la propria storia. Una storia a kilometro zero, fatta di avanzi, legumi, semi, erbe aromatiche e immaginazione. Al termine ognuno potrà portare con sé la propria opera: un lavoro a impatto zero, che si biodegraderà senza produrre rifiuti e che, portando semi su di sé, potrà anche essere seminato e trasformarsi in una piccola pianta.

Sono previsti piccoli gadget per tutti i bambini partecipanti fino ad esaurimento scorte. I minori devono essere accompagnati da un adulto. L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure, nell’ambito delle iniziative legate alla carta di partenariato Pelagos. Il laboratorio è realizzato nell'ambito del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell'economia circolare. Si ringrazia per la collaborazione l’Istituto Comprensivo Vado Ligure.