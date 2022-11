Finale, ripartono i "Pomeriggi Musicali". Apertura in grande stile con la prima mondiale del "Concerto n. 1" di Camillo Sivori

Ripartono i "Pomeriggi Musicali", la rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura finalese e della Fondazione Agostino De Mari giunta ora alla sua quinta edizione.

Un'edizione, quella 2022/'23, che sarà dedicata alla memoria dell'ex assessore Claudio Casanova, scomparso prematuramente lo scorso giugno.

Si partirà il prossimo 13 novembre e si concluderà il 15 aprile, con dodici appuntamenti di cui 8 a ingresso libero con offerta e 4 a bigliettazione (8€ intero / 5€ ridotto per under 18, over 65, disabili e persone munite di biglietto Teatro delle Udienze).

L’inaugurazione della rassegna avverrà con un evento straordinario. Finale ospiterà infatti la prima esecuzione mondiale in tempi moderni del "Concerto n. 1" di Camillo Sivori, mai più eseguito dopo la morte del suo autore. Un evento dunque di altissimo interesse culturale: il recupero di una pagina davvero importante del repertorio violinistico dell’Ottocento. Gli esecutori saranno Fulvio Luciani al violino e la OSCoM (Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano) diretta da Pietro Mianiti.

In programma anche un altro splendido brano di Sivori: la Fantasia sulla Traviata di Giuseppe Verdi.

L’evento si svolgerà con la partecipazione di Nonunodimeno Social Bistrot e dell’Associazione Autismo Savona Guardami Negli Occhi, nata dalla volontà di un gruppo di genitori di attivarsi per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. Da sempre impegnata per sensibilizzare e per diffondere la conoscenza di questo disturbo, ha all’attivo diversi progetti che puntano a sviluppare le autonomie, le abilità sociali e le competenze lavorative dei giovani con autismo. Il suo obiettivo è quello di far sì che i suoi ragazzi non vengano percepiti come un peso per la società, ma al contrario come persone che possono dare un utile contributo alla comunità al pari di tutti gli altri. Per questo ha accettato con entusiasmo la proposta di collaborare con la Società dei Concerti di Finale Ligure per inaugurare l’inizio dei Pomeriggi Musicali 2022/23.

L'ingresso sarà libero con offerta, e sarà possibile prenotarsi via WhatsApp al numero 3779963058.

"Il festival continua a consolidarsi e diventa sempre più occasione di aggregazione e condivisione culturale - spiegano dall'associazione culturale - I membri della Società dei Concerti, avendo alle spalle decenni di esperienza nel campo organizzativo, Vi invitano a partecipare a una rassegna che come ogni anno dà spazio a musicisti provenienti da tutta Italia ed Europa, abbracciando vari generi musicali (classica, jazz, colonne sonore, mostre/concerto, conferenze)".

La Società dei Concerti di Finale Ligure ringrazia: l’Assessorato alla Cultura della Città di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, la Fondazione Agostino De Mari, i musicisti che partecipano alla stagione, Banca Fideuram, Supermercati PAM, Fratelli Trotta srl, Ottica Ottobelli, le attività che ci hanno sostenuto o sponsorizzandoci o indirettamente, la proloco di Gorra/Olle, l’associazione Autismo Savona Guardami Negli Occhi, il Nonunodimeno Social Bistrot Finale Ligure, l’Associazione Culturale Baba Jaga, il Teatro delle Udienze, la Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca, lo staff dei volontari dell’associazione, il servizio fotografico Avilo di Roberto Oliva, tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e infine, ma non ultimo, il pubblico.