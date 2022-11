Maggiordomo di quartiere, Arboscello e Garibaldi (Pd): "Rinnovare il finanziamento e indicare il bando per la prosecuzione del progetto"

“La Giunta rinnovi il finanziamento e indichi il bando per garantire la prosecuzione del progetto del Maggiordomo di Quartiere”, lo chiedono il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello e il capogruppo del PD Articolo Uno Luca Garibaldi, primi firmatari di un’interrogazione che chiede alla Giunta se e quando sarà rinnovato il progetto.

“Il progetto sperimentale del Maggiordomo di quartiere - inaugurato nell’ottobre del 2020, con l’apertura di 18 sportelli e l’impiego di 162 tirocinanti su tutto il territorio regionale - offre un’importante servizio di prossimità e un aiuto concreto a molti cittadini, per svolgere le piccole necessità quotidiane. E’ importante che la Regione rinnovi il finanziamento, per proseguire un progetto che, avviato in via sperimentale, si sta rivelando molto utile per la cittadinanza, soprattutto famiglie, lavoratori e anziani soli. In gioco non c’è solo un servizio ai cittadini ma anche il futuro di decine di persone in temporanea difficoltà economica che grazie a questo progetto hanno trovato la loro collocazione”, concludono Arboscello e Garibaldi.