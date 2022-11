Albenga: un segnalibro per diffondere la "cortesia" in città, l'iniziativa della scuola dell’infanzia San Clemente

I bambini e le maestre della scuola dell’infanzia San Clemente di Albenga si preparano a festeggiare la Giornata Mondiale della Gentilezza, in programma il prossimo 13 novembre.

"Per noi a scuola è un’ulteriore occasione per riflettere insieme ai bambini sui valori di rispetto verso il prossimo, dando risalto all’importanza di parole e comportamenti gentili, con buone pratiche di collaborazione e accettazione dei differenti punti di vista e delle diversità", spiegano in una nota.

"Partendo dalle piccole cose quotidiane, salutare, sorridere, ascoltare e aiutare possiamo abituare i bambini ad essere propositivi verso il prossimo e la vita futura.

Per l’occasione, i bambini hanno decorato un segnalibro a tema che diffonderanno per la città, chiunque lo riceverà avrà l’onore di essere ritenuto gentile e potrà “condividerlo” con altri anche tramite i social per far volare lontano il messaggio. Inoltre la nostra cassetta della posta sul cancello della scuola, in piazza San Verano a Vadino, sarà dedicata a ricevere da tutti messaggi gentili e allora… condividiamo la gentilezza", concludono.