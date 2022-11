Finale, se n'è andato a soli 57 anni Gianni Di Fiore. Per anni si era preso cura della chiesa "dei Neri"

Si svolgeranno quest'oggi alle 15 nella Basilica di San Biagio in Finalborgo i funerali di Giovanni Di Fiore, figura per diverso tempo legata alla parrocchia "dei Neri" del rione finalese di Marina.

Tanti sono i messaggi che diverai finalesi hanno voluto tributargli, in particolare via social. Grande erano la sua fede religiosa e la sua devozione alla Madonna, in particolare all'Immacolata Concezione e a Nostra Signora del Carmelo, delle quali era solito curarne la composizione floreale della cassa per le processioni che si svolgono ogni luglio. Ma anche per l'iconica statua di San Pietro, portata ogni giugno in processione dai "san pietrini".