Incendio di Cosseria, il sindaco Molinaro: "Segnalerò alla Prefettura per un encomio le due persone che sono intervenute e hanno salvato la signora dal fuoco"

"Hanno sfondato una porta e hanno attraversato una zona della casa invasa dal fumo. Il vicino e l'altro signore intervenuto, che stiamo cercando di capire chi sia, meritano di essere ringraziati ufficialmente. Come comune lo faremo perché ritengo che lo lo meritino".

Il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro si è accertato delle condizioni delle persone coinvolte nell'incendio in località Valle di ieri sera e ha deciso che ringrazierà ufficialmente chi è intervenuto per portare via dalle fiamme la signora anziana che abitava nella casa.

"Il vicino - dice Molinaro- aveva respirato un bel po' di fumo ed è stato dimesso nella serata, la signora invece è stata ricoverata ma dimessa in mattinata. E' andata bene e la cosa poteva andare molto peggio".

"Sono intervenuti il vicino di casa e un signore che a quanto ho capito era di passaggio - prosegue Molinaro -. Vorremmo contattare anche lui per ringraziarlo. Non ci hanno pensato due volte e si sono dati da fare per portare via la signora, in braccio, in attesa dei soccorsi. Credo che vadano premiati e ho intenzione di segnalare la loro azione alla Prefettura per un encomio".

"Ringrazio anche tutti gli operatori che sono intervenuti - conclude Molinaro - e che lavorano ogni giorno per la nostra sicurezza". Sul posto erano intervenuti i militi della Croce Bianca di Cairo e di Carcare, i vigili del fuoco il personale sanitario del 118.