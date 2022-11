Inaugurata la nuova piazza mercatale, il "salotto bello" di Murialdo (FOTO e VIDEO)

"Il salotto bello di Murialdo": inaugurata questa mattina la nuova piazza mercatale. Al taglio del nastro erano presenti l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola, il sindaco Giacomo Pronzalino, il consigliere regionale Alessandro Bozzano, nonché alcuni primi cittadini valligiani, le associazioni del territorio e le autorità militari.

"Finalmente Murialdo ha la sua piazza - commenta il sindaco Pronzalino - Un punto di raccordo sociale che ci consentirà di fare delle iniziative per il paese. Ringrazio pubblicamente l'assessore regionale Marco Scajola che con il piano di Rigenerazione Urbana ci ha consentito di realizzare questa indispensabile struttura".

"Questa piazza ha avuto un finanziamento di 180 mila euro dalla Regione, nonché una compartecipazione nostra di 20 mila euro. I lavori iniziati a maggio-giugno, sono terminati ai primi di novembre. La parte coperta permetterà nei mesi freddi di avere comunque il mercato", aggiunge il primo cittadino.

"La nuova area ci consentirà di valorizzare al meglio i prodotti locali, di cui il nostro territorio è ricco, dai funghi alle castagne, e diventare centro d'iniziative che pubblicizzino quanto di meglio abbiamo da offrire ai visitatori".

"Murialdo dimostra che rigenerare è un modo per cambiare in meglio il volto di un paese e la vita dei nostri cittadini", conclude il primo cittadino Pronzalino. Oltre alla piazza, il progetto prevede anche il restyling dell'anfiteatro, diventerà una scacchiera, e la realizzazione di una struttura che serva da punto turistico.

"L'impegno della Regione nel Programma di Rigenerazione Urbana prosegue - aggiunge l'assessore all'Urbanistica Marco Scajola - In poco più di un anno sono stati finanziati ben 76 progetti per un ammontare totale di finanziamenti di oltre 14 milioni di euro".

"A Murialdo la Regione ha finanziato due lotti funzionali, per un ammontare complessivo di 345 mila euro, per riqualificare un’area e trasformarla di un luogo di aggregazione sociale e, grazie ai nuovi contributi, completarla con servizi. Una piazza, il cui nome sarà scelto all’esito di un concorso a cui parteciperanno gli alunni della scuola primaria adiacente. Un’occasione per affidare ai nostri giovani una scelta che durerà nel tempo", conclude Scajola.