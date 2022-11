Albenga, il sindaco firma l'ordinanza: accensione anticipata del riscaldamento

Considerato l’abbassamento delle temperature, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha emesso un’ordinanza per anticipare e consentire l’accensione degli impianti termici in tutti gli edifici ricadenti nel territorio comunale.

L’ordinanza ha decorrenza da oggi e, come disposizioni di legge, fino al 22 novembre, prevede la possibilità di accendere gli impianti termici per una durata giornaliera non superiore a 4 ore.

Il comune informa inoltre che a partire dal 22 novembre e fino al 23 marzo l'accensione degli impianti di riscaldamento sarà consentita per 9 ore giornaliere, in base alle disposizioni dal decreto MITE del 6 ottobre.