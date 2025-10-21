Porta a porta a Savona, l’associazione “Diritti, cultura e sviluppo” programma un sopralluogo in città insieme al Difensore civico

Un sopralluogo con il Difensore civico per illustrare tutte le criticità del sistema di raccolta rifiuti: è quanto sta organizzando l’associazione “Diritti, cultura e sviluppo” con un vero e proprio dossier fatto di video, foto e segnalazioni di mancati passaggi, carenze di pulizia e cestini sempre pieni di rifiuti, inviati dai cittadini dei vari quartieri, soprattutto periferici.

A questo proposito, l’associazione invita i cittadini a scrivere e segnalare le problematiche riscontrate nei vari quartieri e “a informare amici e parenti in difficoltà affinché possano farci pervenire le loro segnalazioni: in questo modo potremo visionare insieme i casi più critici”.

“Stiamo anche organizzando per novembre un incontro aperto ai cittadini – spiega l’associazione – dove potrete parlare, essere ascoltati e contribuire concretamente”.

Sono numerosi i singoli cittadini e le associazioni che in questi mesi, in particolare nel periodo di introduzione del nuovo sistema, si sono rivolte al Difensore Civico per segnalare le criticità del sistema di raccolta rifiuti.