 / Attualità

Attualità | 21 ottobre 2025, 10:31

Porta a porta a Savona, l’associazione “Diritti, cultura e sviluppo” programma un sopralluogo in città insieme al Difensore civico

È in programma, nelle prossime settimane, anche un nuovo incontro aperto con i cittadini

Porta a porta a Savona, l’associazione “Diritti, cultura e sviluppo” programma un sopralluogo in città insieme al Difensore civico

Un sopralluogo con il Difensore civico per illustrare tutte le criticità del sistema di raccolta rifiuti: è quanto sta organizzando l’associazione “Diritti, cultura e sviluppo” con un vero e proprio dossier fatto di video, foto e segnalazioni di mancati passaggi, carenze di pulizia e cestini sempre pieni di rifiuti, inviati dai cittadini dei vari quartieri, soprattutto periferici.

A questo proposito, l’associazione invita i cittadini a scrivere e segnalare le problematiche riscontrate nei vari quartieri e “a informare amici e parenti in difficoltà affinché possano farci pervenire le loro segnalazioni: in questo modo potremo visionare insieme i casi più critici”.

“Stiamo anche organizzando per novembre un incontro aperto ai cittadini – spiega l’associazione – dove potrete parlare, essere ascoltati e contribuire concretamente”.

Sono numerosi i singoli cittadini e le associazioni che in questi mesi, in particolare nel periodo di introduzione del nuovo sistema, si sono rivolte al Difensore Civico per segnalare le criticità del sistema di raccolta rifiuti.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium