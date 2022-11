Albenga, Studio Muovi la Salute ha compiuto 5 anni: il movimento come cura per raggiungere il benessere psicofisico

Studio Muovi la Salute ad Albenga ha compiuto 5 anni di attività e, per ringraziare clienti e pazienti della modernissima struttura e festeggiare i successi conseguiti, la sua responsabile, dottoressa Ilaria Moreno, ha organizzato due tavole rotonde con professori, medici e professionisti della salute che si sono tenute lo scorso 5 novembre, destando un grandissimo interesse tra il pubblico numeroso.

Studio Muovi la Salute è un centro specializzato dove una serie di professionisti del benessere condividono la stessa filosofia e sono a disposizione di tutti gli utenti che vogliono migliorare il proprio stato di salute, la propria performance sportiva o ridurre le conseguenze di patologie importanti attraverso il movimento. Un movimento controllato, seguito e specifico per migliorare il benessere psicofisico di ogni persona.

“Ci avvaliamo di professionisti che operano secondo l’approccio Bio-Psico-Sociale – spiega la dottoressa Moreno -, per mettere al centro il paziente e rendere ogni percorso terapeutico assolutamente personalizzato e unico. Ci basiamo sulle indicazioni presenti in letteratura, ma adattandole alle esigenze del paziente e alla nostra esperienza clinica. Così risolviamo problemi dovuti a patologie degenerative e dolori cronici e persistenti”.

Studio Muovi la Salute si occupa di:

Rieducazione posturale e ginnastica correttiva

Chinesiologia

Patologie specifiche: Parkinson, scoliosi, osteoporosi, carcinoma mammario, diabete, problematiche

cardiovascolari

Riabilitazione post traumatica, pre e post-intervento

Fisioterapia

Osteopatia

Riabilitazione neuromotoria

Logopedia

Psicologia e Counseling

“I nostri servizi - prosegue Moreno - hanno un comune denominatore: il movimento, che se eseguito in modo corretto e consapevole, genera importanti effetti positivi sia sulla salute fisica che psichica delle persone”.

Sotto il cappello di “Muoversi verso un benessere integrato”, l’evento del 5 novembre era diviso in due parti: la prima dedicata a un approccio nuovo e di ampio respiro verso il benessere psicofisico, non guardando solo al sintomo, ma integrando e intrecciando una serie di utilissime informazioni per prendersi cura della propria salute; la seconda dedicata alla Malattia di Parkinson, patologia su cui Studio Muovi la Salute di Albenga è specializzata.

Studio Muovi la Salute

Via Patrioti 75 – Albenga

Tel. 0182554352 – 3668602311