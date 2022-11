In mani savonesi il comando della Prima Divisione Navale della Marina Militare, quelle del Contrammiraglio Stefano Frumento

Saranno savonesi le mani che guideranno per i prossimi anni una delle principali divisioni della Marina Militare italiana.

La Prima Divisione Navale, che comprende 19 navi militari impiegando circa 3.200 persone tra militari e civili, è passata infatti sotto il comando del Contrammiraglio Stefano Frumento che ha preso il posto, con una cerimonia a bordo della prestigiosa nave scuola Amerigo Vespucci ormeggiata nel porto di La Spezia, del pari grado Lorenzano di Renzo, destinato all'Accademia Navale di Livorno.

Contrammiraglio dal 2021, Frumento nel suo curriculum vanta un'importante esperienza come comandante in mare della missione multinazionale Europea per il controllo dell’embargo alla Libia e del contrasto ai traffici illeciti, tema tornato prepotentemente di attualità nelle ultime settimane.

Ora al suo comando avrà una vasta flotta che va dalle prestigiose navi scuola Vespucci e Palinuro ai modernissimi pattugliatori polivalenti PPA quali il Paolo Thaon di Revel, al quale nell'immediato futuro spetterà il compito di garantire, al largo delle coste di Doha, la sicurezza dell'imminente Mondiale di calcio che si svolgerà in Qatar tra novembre e dicembre.