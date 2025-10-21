Ceriale, il sindaco Marinella Fasano: “Nessun ribaltone, necessario proseguire con il mandato amministrativo”

Non sono mancate schermaglie e polemiche incrociate nel primo Consiglio a Ceriale dopo il cambio di maggioranza e giunta comunale. Come era atteso, infatti, in una sala consiliare gremita, i neo consiglieri di opposizione, in particolare l’ex vice sindaco Luigi Giordano, hanno protestato per la decisione del sindaco Marinella Fasano di modificare la composizione della squadra di governo cittadino con l’ingresso dell’ormai ex minoranza.

Il primo cittadino, al primo punto dell’ordine del giorno, ha spiegato le motivazioni che hanno determinato il nuovo corso dell’attuale amministrazione comunale, ribandendo, in primis: “Nessun ribaltone, si è trovato un accordo in quanto era necessario evitare il commissariamento del paese, che avrebbe bloccato opere e importanti interventi in itinere”.

Il suo intervento durante la seduta: “Parlo oggi con la consapevolezza del momento che stiamo vivendo, con rispetto per questo ruolo e con senso di responsabilità verso la nostra comunità. Essere sindaco non è facile. Ogni scelta può essere letta in mille modi diversi, ma quello che posso garantirvi – qui, oggi, davanti a tutti – è che ogni decisione che ho preso, e che prenderò, sarà sempre guidata da un solo obiettivo: il bene di Ceriale. In questi due anni di amministrazione abbiamo affrontato molte sfide. Non è mancato l’impegno, ma abbiamo anche conosciuto difficoltà che hanno messo alla prova l’equilibrio e la collaborazione all’interno della squadra" spiega.

“Ho sempre cercato di promuovere il dialogo, di favorire il confronto, di costruire un clima di fiducia reciproca. Tuttavia, non sempre è stato possibile mantenere quell’armonia indispensabile per lavorare bene insieme. Il rispetto per i ruoli istituzionali e per le persone è per me un valore fondamentale. Quando questo equilibrio si incrina, quando vengono meno la fiducia e la condivisione, diventa necessario fare scelte difficili ma doverose, per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa - continua la prima cittadina - Non possiamo permettere che le dinamiche personali o i contrasti politici mettano a rischio la continuità amministrativa. Ceriale ha bisogno di risposte, non di blocchi. Abbiamo davanti temi urgenti e complessi – come la T1, Palazzo Pesce, la Colonia Veronese e gli immobili Nucera – che richiedono una guida stabile e operativa. Per questo ho deciso di dare vita a una nuova squadra di governo, una squadra che scelga di credere nella forza del gruppo, nell’impegno quotidiano e nella politica fatta con serietà”.

“C’è bisogno di persone che lavorino insieme, con umiltà e determinazione, mettendo da parte personalismi e divisioni. Nessuno è insostituibile: Ceriale viene prima di tutto. Insieme continueremo a lavorare, giorno dopo giorno, per costruire il futuro che la nostra città merita. Con la collaborazione di tutti, potremo trasformare le difficoltà in nuove opportunità e ritrovare quella serenità e quella fiducia che i cittadini si aspettano da noi” ha concluso il sindaco Marinella Fasano.