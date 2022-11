Savona, il 2 dicembre un pomeriggio alla scoperta della caserma dei vigili del fuoco

Un pomeriggio per approfondire la conoscenza dei vigili del fuoco savonesi.

È quanto si potrà vivere grazie a "Caserma aperta", l'iniziativa organizzata dal corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal ministero dell'Interno, in programma venerdì 2 dicembre.

Dalle 14.30 alle 17.30 la caserma di via Nizza a Savona sarà aperta al pubblico: per grandi e piccini l'occasione per vivere un'esperienza speciale grazie alla visita del museo storico, alla simulazione di interventi di soccorso e all'esposizione di mezzi e attrezzature.