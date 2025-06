Referendum, Quiliano arriva al 47% dei votanti ma la media nel Savonese è ben sotto il quorum

Una provincia che da un lato ha Comuni più virtuosi e altri segnati da un’astensione molto elevata. È l’immagine che restituisce il dato dell'affluenza ai referendum nella provincia di Savona. Se a Quiliano ha votato quasi un elettore su due (46,99%), in realtà la media complessiva resta ben al di sotto del quorum richiesto, confermando una partecipazione modesta, in linea con il trend nazionale.

Al di là dei picchi positivi – Vado Ligure con il 42%, Albissola Marina e Albisola Superiore poco sotto il 40% – spiccano anche i casi di una netta disaffezione al voto, come Borghetto Santo Spirito e Stellanello, dove l'affluenza non ha raggiunto nemmeno il 22%.

All'interno delle varie località del Savonese, inoltre, per ogni quesito referendario si registrano lievi differenze nel numero dei votanti, dovute al fatto che era legittimo ritirare la scheda per alcuni referendum e rifiutarla per altri quesiti.

Per il primo sull’abrogazione del contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi – nella provincia ha votato il 33%; per il secondo, sui licenziamenti e il limite alle indennità, il 32,99%; per l’abrogazione parziale delle norme in materia di apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi, ha votato il 32,99%.

Il quarto quesito referendario, sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro, ha avuto il 33% dei votanti. Infine, quello sulla cittadinanza italiana, con il passaggio da 10 a 5 anni per ottenerla, ha registrato una percentuale di votanti del 32,97%.

Quiliano è il Comune che ha avuto la percentuale più alta di cittadini votanti, con una media del 46,99% sui cinque quesiti referendari, seguito da Vado Ligure con il 42%.

Su una media intorno al 39-40% si collocano Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle, Savona e Stella.

Tra il 37% e il 38% dei votanti si trovano Calice Ligure, Murialdo, Carcare, Castelbianco e Sassello.

Le località con la maggiore astensione sono invece Borghetto Santo Spirito, con una media del 21,53% sui cinque quesiti referendari, e Stellanello con una media del 21,37%.

Alassio è intorno al 22,7%; Loano e Ortovero tra il 23% e il 24%.

Le altre cittadine si collocano in una fascia intermedia.

Se spesso i quesiti referendari sono scritti in modo complesso e difficile da capire, è chiaro che il dato di una bassa affluenza non possa essere attribuito solo a questo fattore.

L'attenzione delle forze politiche ora è tutta concentrata sull’analisi dell’astensionismo che, se si fa sentire maggiormente nei referendum, è andato calando sempre più anche nelle elezioni politiche e amministrative (e Savona è a poco più di un anno dal voto per il Comune).

Segno di una disillusione crescente nei confronti della politica, che testimonia una crisi di fiducia sempre più marcata verso le istituzioni democratiche e di un diritto-dovere civico, viene ormai vissuto da molti come un atto privo di efficacia.