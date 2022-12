Passaggio di Carige a Bper Banca, First Cisl Liguria: "Azienda resti attenta alle necessità dei lavoratori"

"Questa settimana ha avuto un significato del tutto particolare per le lavoratrici ed i lavoratori dell'ormai ex Gruppo Carige. Anzitutto a livello emotivo perché un passaggio di questo tipo non poteva essere privo di tante inevitabili emozioni di svariata natura. Inoltre, nonostante Bper Banca abbia curato negli anni passati diverse operazioni di aggregazione, non potevano escludersi - soprattutto nella prima fase - alcune problematiche di natura operativa".

Così in una nota Fabrizio Mattioli (First Cisl Segretario Responsabile Liguria) e Matteo Muzio (First Cisl Componente Segreteria Gruppo Bper Banca).