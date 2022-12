Albenga è mancata all'età di 73 anni Mariagrazia Merano

Lutto per tutta la comunità ingauna, e non solo, per la scomparsa all'età di 73 anni di Mariagrazia Merano che ha purtroppo perso la sua battaglia con un brutto male che l'ha strappata ai suoi cari.

Già milite nella Croce Bianca di Albenga, era madre di Monica e Giacomo Massone. Quest'ultimo membro molto stimato e attivo dei "Cittadini Stanchi", molto attivo nella lotta per la riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

E proprio dal gruppo arrivano le sentite condoglianze al figlio: "Le mamme sono persone importanti e speciali. Mi dispiace per la perdita di una persona così preziosa nella tua vita. Le nostre preghiere sono per lei, per te e Monica e per la tua famiglia".

Anche la pagina satirica "Alassiowood" ha espresso il proprio cordoglio esprimendo vicinanza in questo momento di dolore ai figli.

Il funerale avrà luogo domani, lunedì 12 dicembre, alle ore 9.30 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo in Albenga mentre il Santo Rosario sarà recitato stasera, 11 dicembre, alle ore 18 presso la camera ardente del Santa Corona di Pietra.