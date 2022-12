Albenga, successo per la presentazione del libro “le Emozioni Ignoranti” di Enrico Conserva: il ricavato in favore di ADSO

Una sala gremita di persone per la presentazione del libro di poesie “Le Emozioni Ignoranti” di Enrico Conserva, che si è tenuta sabato 10 dicembre alle 18 a Palazzo Oddo ad Albenga, alla presenza del sindaco Riccardo Tomatis, del presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino e della vicepresidente di ADSO Ornella Vaccaro.

Il ricavato della vendita dei libri verrà devoluto in favore di ADSO, Associazione Down Savona ODV – casa di Albenga. “Sono molto soddisfatto – commenta il poeta -, abbiamo venduto tanti libri e i partecipanti all’evento sono stati molto generosi, perché hanno donato anche più del prezzo di copertina”.

Conserva, che nel corso dell’evento ha letto alcune poesie, è stato presentato da Pier Franco Quaglieni, docente e saggista, fondatore del Centro Culturale Pannunzio, e dalla scrittrice e sceneggiatrice albenganese Raffaella Verga, con interventi musicali del jazzista di fama internazionale Alessandro Collina.

In sala, il dipinto olio su tela da cui è stata tratta la copertina del libro, “Nebbia”, del Maestro Giuseppe Scaiola. “Nei momenti bui di dolore e sofferenza ci si sente come avvolti da una nebbia fitta che ottunde i nostri sensi e non ci dà speranza di uscirne presto – spiega l’autore dei versi in merito alla scelta del quadro -. Per cui la scrittura diventa un mezzo per attraversarla insieme al dolore ed uscirne fortificati e pronti ad essere nuovamente felici”.