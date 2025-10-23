Muore a tre giorni da un incidente a scuola, dall'autopsia non sarebbero emersi traumi

Non sarebbero emersi traumi particolari che potrebbero aver causato il decesso della 65enne Maria Boschetto, la collaboratrice scolastica trovata senza vita dal marito a tre giorni da un incidente nel quale era rimasta coinvolta nella scuola secondaria di primo grado Ollandini ad Alassio.

Quest'oggi il medico legale Luca Vallega ha svolto l'autopsia sul corpo della donna per provare a chiarire le cause del decesso e sono stati effettuati i prelievi per gli esami istologici. Secondo quanto emerso la 65enne non avrebbe avuto particolari problemi di salute.

La donna venerdì scorso stava infatti pulendo una finestra nel plesso di via Gastaldi quando la stessa avrebbe ceduto e l'avrebbe colpita sul piede.

A sua volta sarebbe poi caduta e avrebbe picchiato la testa e il costato.

Trasportata in ospedale ad Albenga sarebbe stata dimessa poi con qualche giorno di prognosi. Lunedì pomeriggio però era sopraggiunto il decesso.

Il Pubblico Ministero Maddalena Sala oltre a disporre l'autopsia aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.