Savona, il 27 dicembre l'inaugurazione della mostra "Ritratti di fede"

Con il patrocinio del Comune martedì 27 dicembre si terrà l'inaugurazione della mostra "Ritratti di fede - Una Chiesa, molte esperienze di vita, quaranta testimoni impressi nella memoria", organizzata dalla Diocesi di Savona-Noli e dalla Segreteria del Sinodo "Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando". Si inizierà alle ore 16:30 in Cappella Sistina con lo spettacolo "Perché anche io sono una donna", con Sara Damonte ed Enrico Dabove alle percussioni e per la regia di Lazzaro Calcagno. A seguire negli spazi espositivi della Curia, in piazza Vescovato 11R, il vernissage vero e proprio.

L'allestimento comprende quaranta pannelli che riportano foto, biografie e testimonianze su altrettante figure di laici, religiosi, religiose e preti che hanno dato una luminosa testimonianza evangelica. Su ciascuno un codice QR permette di accedere alla scheda del "testimone". "Non è una mostra di oggetti d’arte, se con essi s’intendono le opere di pittura o scultura, ma è ugualmente una mostra d’arte in cui i capolavori sono vite, storie, passioni - spiegano i promotori - I 'Ritratti di fede' raccontano di uomini e donne che hanno saputo testimoniare il Vangelo incarnandolo nella loro scelta di vita laicale, presbiterale, religiosa".

"Non sono eroi ed eroine, sono semplicemente cristiani che hanno preso sul serio il loro battesimo e lo hanno confermato non solo con i sacramenti ma anche con parole e gesti di ogni giorno - aggiungono - Storie diversissime ma accomunate dalla stessa passione per Cristo e ogni fratello e sorella che hanno incontrato sul loro cammino. Questa mostra non ha nessuna pretesa di completezza: sappiamo in partenza che ogni scelta è di suo parziale ma se attraverso il racconto delle vicende di queste persone avrete respirato il profumo di Vangelo e contemplato il volto più vero della Chiesa avremo raggiunto il nostro scopo".