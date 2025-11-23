Guida turistica muore dopo l’incidente sulla A10: vittima la 63enne rimasta incastrata tra le lamiere

Si è spenta all’ospedale San Martino di Genova la donna rimasta gravemente ferita nel drammatico incidente avvenuto ieri, sabato 22 novembre, sull’autostrada A10. La vittima, una guida turistica di 63 anni, era a bordo del pullman che stava accompagnando un gruppo in viaggio da Brescia a Nizza.

Lo scontro è avvenuto nel tratto tra Arenzano e Varazze, all’interno della galleria Terralba, al km 20+500, in corrispondenza di un restringimento di carreggiata per un cantiere. Nell’impatto la donna è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata dai vigili del fuoco, poi affidata ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. È stata trasferita in codice rosso al San Martino con l’elisoccorso Drago, ma nonostante i tentativi dei medici non ce l’ha fatta. Secondo quanto appreso, il decesso è stato constatato al suo arrivo in ospedale.

La Polizia Stradale, subito intervenuta sul posto, sta effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dello scontro.