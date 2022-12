Spotorno, regalo di Natale dal consigliere Spiga a "Il Melograno": devoluti in beneficenza i suoi compensi da amministratore

Contribuiranno ad aiutare le famiglie spotornesi e anche del comprensorio in difficoltà i compensi del consigliere comunale Massimo Spiga per il suo ruolo nell'amministrazione cittadina.

Il capogruppo di "Noi per Spotorno che vorrei" ha infatti scelto in questo fine d'anno di destinare quanto ricevuto, raddoppiando di tasca propria la cifra, all'associazione "Il Melograno", che da tempo si dedica a sostenere diverse famiglie segnalate dai Servizi Sociali del Comune supportandole in diverse spese di varia natura, dal semplice pacco alimentare all'abbonamento dell'autobus, ma anche per spese mediche.