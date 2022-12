A Pietra Ligure il ritorno dei canti natalizi di Pulp in Valmaremola

Nel pomeriggio di ieri, dopo due anni di stop causa pandemia, a Pietra Ligure sono tornati i tradizionali canti natalizi di Pulp in Valmaremola.

In via Matteotti, a due passi dal banchetto di Piero, i "ragazzi" del gruppo goliardico pietrese, per l'occasione accompagnati anche dall'ex onorevole Sara Foscolo, hanno intonato le melodie tipiche delle festività natalizie offrendo poi un rinfresco a base di panettone e pandoro.