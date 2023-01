Savona, Fabio Orsi esce dal gruppo Toti in consiglio comunale: "Non si è concretizzato un progetto politico e amministrativo, agiscono con le bieche logiche della vecchia politica"

"Considero conclusa la mia esperienza all’interno del Gruppo del Presidente Toti in Consiglio comunale a Savona ed al suo movimento, al quale avevo aderito con entusiasmo ed energia".

Così il consigliere comunale Fabio Orsi ha annunciato la sua decisione di lasciare il gruppo "Toti per Savona" nel quale era stato eletto nell'ottobre 2021.

Una decisione che pareva essere nell'aria dopo le parole di distanze dall'ormai ex collega di gruppo Pietro Santi, gli attacchi alla Provincia e all'appoggio per il presidente Pierangelo Olivieri e la decisione in ultimo di appoggiare per le prossime elezioni del 9 gennaio del candidato della Lega, di Fratelli d'Italia e Forza Italia, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

"Dopo quasi due anni non solo non si è concretizzato un progetto politico ed amministrativo ma devo, anzi, rilevare che nelle scarsissime occasioni in cui quello che si chiamava il partito di 'Cambiamo' assume qualche iniziativa lo fa dimenticandosi di Savona e agendo con le più bieche logiche della vecchia politica che bada ai posizionamenti e agli 'accordicchi' più che alle cose da fare, senza nessuna logica meritocratica e senza alcuna coerenza con le promesse fatte ad elettori e militanti - spiega Orsi - La discesa in campo del Presidente Toti e di tutto il suo establishment a sostegno dellla ricandidatura di Olivieri alla Presidenza della Provincia, a dispetto di un bilancio quasi fallimentare di quell’ente in ogni materia di competenza, e il mero accordo di potere, a cercar di scongiurare la sconfitta, con ciò che resta del PD provinciale nella logica di distribuire qualche ruolo poco significativo, ne è solo l’ultimo esempio e mi porta a dire che io non ci sono più".

"La mia decisione di sostenere il Sindaco Canepa nella sua corsa alla presidenza della Provincia è infatti una decisione di contenuti e merito, così come su contenuti e merito ho basato, spesso da solo, la mia attività di quest’anno nel gruppo consigliare, ed è una decisione fatta con persone che mi pare intraprendano azioni giuste e comprensibili come quella di mandare a casa chi non ha ben operato, riconoscendo inoltre, e finalmente, un ruolo di centralità per la città di Savona, in aperta ed evidente discontinuità rispetto a quanto accaduto fino ad oggi da parte della Provincia, e non solo - prosegue il consigliere comunale - Quindi mi resta il motto 'Cambiamo' che non mi pare appartenga più a Toti, ai suoi consiglieri e ai suoi compagni di viaggio, dentro e fuori dal centro destra".

A questo punti Orsi confluirà nel gruppo misto e a rappresentare "Toti per Savona" rimarranno Pietro Santi e Ileana Romagnoli.