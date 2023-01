Più parcheggi e spazi pedonali, piazza Inegaggie a Finale cambia volto: dalla Giunta ok alla convenzione per Calvisio

Più parcheggi, spazi pedonali ampliati e una viabilità modificata per limitare notevolmente la pericolosità della curva su via Calvisio. Partirà in questo 2023, dopo l'ok dalla Giunta Frascherelli all'apposita convenzione che prevede l'abbattimento dei vecchi edifici artigianali lato fiume, peraltro in zona rossa nel piano di bacino, l'ulteriore lotto di riqualificazione di località Inegaggie per una spesa che si aggirerà intorno ai 150mila euro. L'abbattimento riguarderà un manufatto edificato nell’immediato dopoguerra il quale in allora rappresentava, insieme agli altri edifici adiacenti, il primo insediamento artigianale della zona, dedito alla lavorazione della pietra, alla falegnameria e all'edilizia). Una struttura di caratteristiche assai modeste, non sottoposto a vincoli particolari, “povera” sia strutturalmente che architettonicamente, in passato più volte anche danneggiato dalle esondazioni dello Sciusa.

A spiegare i diversi passaggi dell'opera è l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi: "In questo progetto di riqualificazione i principali interventi che si andranno a realizzare consistono innanzitutto nel variare parzialmente l’andamento di via Calvisio allo scopo di migliorarne la percorribilità e la visibilità, soprattutto in corrispondenza della semicurva all’altezza dell’edificio che chiude la piazza a nord, dove si trova il ristorante".

"Verranno quindi conferite una forma e una destinazione più compiuta e idonea alla piazza, ampliandone gli spazi pedonali e 'trasferendo' i parcheggi previsti lato fiume nelle nuove aree a disposizione, più a valle" aggiunge Guzzi ricordando che "piazza Inegaggie, con la scuola e la chiesa a monte costituisce il centro storico e sociale della frazione e, anche per gli edifici che su di essa si affacciano, merita una più significativa e adeguata sistemazione". Contestualmente alcuni cambiamenti, come già accennato, riguarderanno le aree di sosta: "Vengono meglio delimitati e aumentati i parcheggi pubblici e le altre aree di servizio necessarie, come ad esempio le fermate dei bus - continua il vicesindaco - In particolare i parcheggi saranno realizzati in continuità con quelli esistenti, in corrispondenza dei posti a valle, comunque facilmente raggiungibili e usufruibili tramite i passaggi pedonali e i marciapiedi, ormai continui e ampi fino alla scuola e alla chiesa di San Cipriano".