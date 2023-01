Elezioni provinciali, Sansa attacca: "Il centrosinistra vota il candidato di Toti, questa non è opposizione ma un inciucio"

"Il problema non è neanche il candidato. È molto più profondo: è l'idea stessa di opposizione. Cosa è successo? A Savona per l'elezione del presidente della Provincia la lista Toti e gran parte del centrosinistra si sono uniti per sostenere il candidato Pierangelo Olivieri (Toti) contro l'altro candidato di centrodestra Giancarlo Canepa (Lega e Fdi). Insomma, il candidato di Toti ha vinto grazie a buona parte del centrosinistra (tra gli altri Pd, la solita Italia Viva che a Genova sta con Bucci e il Patto per Savona)". Cosi commenta Ferruccio Sansa, capogruppo in Regione dell'omonima lista, che aggiunge: "Per la gioia di Angelo Vaccarezza, braccio destro di Toti, signore degli arancioni nel savonese, che nei giorni di riposo va a commemorare i caduti di Salò. Sarebbe troppo lungo tirare fuori qui il discorso sull'assurda riforma delle Province che dovevano essere abolite e invece esistono ancora. Con la sola differenza che a votare i presidenti non sono i cittadini, ma i politici. Una scelta senza senso peraltro nata con il Governo Renzi di centrosinistra".

"Il punto è un altro: come si fa a votare la mattina un candidato di Toti in Provincia a Savona e al pomeriggio a fare opposizione in Liguria? Come si pensa di essere credibili come opposizione quando si è alleati part time? Come si fa a mettere in discussione la politica di Toti sulla sanità, sul federalismo quando si votano i suoi candidati? Come si possono criticare le folli propagande da decine di milioni (pubblici), quando poi non si deve scontentare troppo Toti perché sei anche suo alleato?", aggiunge.