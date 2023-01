Andora, nuovo lotto di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Nuovo lotto di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio di Andora. Ieri mattina le ditte incaricate hanno iniziato ad operare sui marciapiedi fra via dei Mille e piazza Santa Maria.

Si tratta di primo intervento del valore di 65mila euro, finanziato dall'amministrazione Demichelis con l’obiettivo di rendere più accessibile tutto il comune attraverso la realizzazione di apposite discese. Già nel corso del 2022 erano stati individuati e modificati marciapiedi ed era stato realizzato un censimento delle problematiche anche attraverso le segnalazioni dei cittadini.

In ottemperanza con le normative vigenti, è stato realizzato un piano di abbattimento. Le ditte opereranno nelle prossime settimane in via Cavour, Via Marco Polo, Via Piana del Merula, piazza Santa Maria, via dei Mille e via Sant'Angela. Nel corso dell'anno saranno realizzati ulteriori investimenti su tutto il territorio.