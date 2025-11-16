Albenga in lutto per la scomparsa di Liliya Luchka, aveva solo 36 anni

Si è spenta prematuramente a 36 anni Liliya Luchka, moglie di Pasquale Omento, commerciante albenganese titolare, insieme al fratello Gianni e alla sorella Stella, del negozio Tinsilone. Liliya è deceduta all’ospedale San Martino di Genova dopo una lunga malattia, circondata dall’affetto del marito e dei suoi cari.

Lascia il marito Pasquale, le figlie Nicole e Noemi, la sorella Natalia e tutta la famiglia. La sua morte ha suscitato grande commozione in città.

Pasquale Omento la ricorda con parole di profonda tenerezza: “È stato un calvario per lei e anche per me. Fortunatamente, si è spenta senza soffrire e mi ha chiesto di dire a tutti di non piangere, di restare positivi. Ora è un angelo e vuole aiutare chi soffre. Era una persona pura, una combattente. Ha patito molto, ma ora è serena. Ci lascia un messaggio: la vita è un soffio e va vissuta nel presente, cercando di aprirsi agli altri”.

Il santo rosario sarà recitato lunedì 17 novembre alle 18.30 nella parrocchia del Sacro Cuore di Albenga, dove martedì 18 novembre alle 11 si terranno i funerali.