Si allarga nel savonese la peste suina: dopo Sassello riscontrato un caso a Mioglia

Non solo a Sassello la peste suina colpisce nel savonese ma anche a Mioglia è stato riscontrato un caso.

Si allarga quindi la mappa dei comuni liguri dove sono state riscontrate positività, diventando 50 i comuni più colpiti.

I positivi sono ora 252, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente. In Piemonte rimangono 163 le positività totali, mentre in Liguria salgono a 89.

"Purtroppo è il naturale risultato in un anno dove si è fatto poco o niente, dal depopolamento alla recinzione che doveva contenere il contagio che è stata fatta in una maniera non idonea e invece che un rallentamento dell'epidemia stiamo assistendo ad un estensione - ha detto il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo da tempo critico sulla gestione della peste suina - Lo diciamo da mesi come sindaci e nessuno ci sta ascoltando con tutti i riflessi che i danni economici stanno dando dalle attività agricole passando per le macellerie, il turismo. Se ne stanno fregando tutti nonostante lo abbiamo urlato ai sette venti".

"I fatti purtroppo ci stanno dando ragione. Se pensiamo che in Belgio in 19 mesi hanno debellato l'epidemia, noi invece ci troviamo in un quadro ampiamente peggiorativo - ha continuato Buschiazzo - Settimana scorsa ho avuto un incontro tra i sindaci ma è chiaro che è un'emergenza nazionale e c'è un commissario straordinario che di straordinario non ha fatto praticamente nulla. Se nevica aspettiamoceli anche in riviera".