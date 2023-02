Autovelox di Borgio Verezzi, nuovo sensore: sarà attivo H24

Stesso copione di sei anni fa: l'installazione di un nuovo autovelox a Borgio Verezzi scatena il tam tam sui social e specialmente su WhatsApp. In realtà non si tratta di un "nuovo" misuratore della velocità, ma dell'impianto che già da anni punta sul passaggio veicolare sull'Aurelia, tra mare e linea ferroviaria. Nuovo è l'apparecchio che ha rimpiazzato quello precedente, sostituito in queste ultime ore. E sarà attivo 24 ore su 24.

Il deterrente per chi spinge sull'acceleratore in quel tratto della litoranea sarà quindi operativo notte e giorno. Proprio nel 2017 era stato riattivato il sensore per l'intero giro dell'orologio, su autorizzazione della Prefettura. Negli ultimi tempi, però, l'impianto ha richiesto una nuova sostituzione per il funzionamento continuo.

L'occhio elettronico di Borgio Verezzi di solito "pizzica" automobilisti e motociclisti che mediamente toccano gli 80 chilometri orari sul rettelineo dove vige il limite dei 50. In passato, con la riattivazione notturna specialmente, sono fioccate le multe.