Mercato immobiliare a Savona, il centro storico resta la zona più cara: fino a 3mila euro al metro quadro

Secondo l'ultimo report della Fiaip, basato su un campione di compravendite reali, il centro storico di Savona si conferma la zona più prestigiosa e costosa del capoluogo. Qui, per un appartamento di ampie dimensioni in buone condizioni, si toccano facilmente i 3.000 euro al metro quadro, anche se la presenza dell'ascensore e il piano incidono profondamente sul valore finale.

Subito dietro si posiziona il quartiere delle Fornaci: le case affacciate sul mare o lungo corso Vittorio Veneto restano un lusso da 2.700 euro al metro quadro. La vera sorpresa è però Legino, le cui quotazioni sono in forte ascesa e hanno quasi agganciato la zona costiera, assestandosi sui 2.100 euro per gli immobili in ottimo stato, la stessa cifra richiesta nel quartiere di Santa Rita. Alla Villetta i prezzi medi sono di 1.700 euro al metro quadro. Lavagnola resiste tra i 1.200 e i 1.400 euro. Villapiana che oggi ha le quotazioni al metro quadrato più contenute offre la possibilità di acquistare case anche in buono stato andando incontro alle esigenze delle famiglie.

"L’indagine è stata realizzata su un campione di 25 immobili, grazie al prezioso contributo e alle competenze professionali degli agenti immobiliari FIAIP che hanno elaborato i dati dopo un attento monitoraggio di tutti i quartieri savonesi. Un lavoro che ha permesso di scattare una fotografia attendibile del mercato residenziale savonese .Dall’analisi emerge come oggi le differenze di quotazione siano determinate non solo dalla posizione dell’immobile, ma sempre più anche dal suo stato conservativo. I rilevanti costi di ristrutturazione e la crescente attenzione alla necessità di interventi di efficientamento energetico incidono infatti in maniera significativa sui valori di mercato. Savona conferma un mercato immobiliare dinamico e interessante", commenta Laura Tiloca, presidente provinciale di Fiaip Savona.

"Tuttavia, per mantenere e rafforzare la propria attrattività nel tempo, è fondamentale continuare a investire nei progetti di rigenerazione urbana e sostenere lo sviluppo economico del territorio, creando nuove opportunità occupazionali che rendano la città appetibile non solo per i turisti, ma anche per lavoratori e famiglie.Nel complesso, i dati raccolti evidenziano un mercato vivace, caratterizzato da una domanda ancora attiva e da una crescente attenzione alla qualità e all’efficienza degli immobili", conclude.