Tavolo dello sviluppo economico della Provincia di Savona, i sindacati: "I parlamentari liguri vengano preparati e con date di convocazioni ai Ministeri"

Non solo un incontro per parlare delle crisi industriale e opportunità del territorio ma avere anche degli sviluppi importanti dai parlamentari savonesi calendarizzando degli incontri ai Ministeri.

Ad un giorno dalla convocazione del Tavolo dello Sviluppo Economico della Provincia di Savona a Palazzo Nervi, le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil chiedono che sia una riunione fruttuosa dopo anni di mancate risposte e che soprattutto sia partecipata dalla maggior parte dei deputati e senatori liguri.

Dopo il rinvio avvenuto lo scorso 20 gennaio che aveva scatenato l'ira delle organizzazioni sindacali, domani mattina in Provincia si riuniranno i sindacati proponenti, Unione Industriali di Savona, Confcommercio, Confesercenti , CNA, Confartigianato, Lega Cooperative, Confcooperative Imperia Savona, Coldiretti, CIA, e Confagricoltura.

"Dei 15-16 parlamentari liguri bisognerà capire chi parteciperà alla riunione e quindi chi è interessato al territorio. Non sarà solo un momento di informazione a loro delle opportunità e delle criticità ma pretendiamo anche delle risposte indipendentemente dal colore politico ma soprattutto da chi ha lo stesso segno della maggioranza di Governo in termini di convocazioni ai Ministeri delle crisi industriali e per quanto riguarda il Ministero dello Sviluppo Economico sulle risorse dell'Area di Crisi Indistriale Complessa ferma da 4 anni al Tar - dice il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa - Auspichiamo che vengano preparati e con date per i prossimi incontri ai Ministeri su Piaggio Aero, Sanac, LaerH e Bombardier visto che negli ultimi 3 anni il Ministro Giorgetti non si è preoccupato di convocarne neppure una".

"Il tavolo, fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali ha come finalità il confronto sui temi del territorio e quando si parla di temi ci si riferisce non solo alle vertenze aperte che riguardano questa provincia ma anche alle potenzialità di sviluppo e alle potenzialità per questo non ha caso si è deciso di nominare il tavolo “Tavolo dello Sviluppo economico della Provincia di Savona” - spiega Sheeba Servetto, segretaria Uil - Altro obiettivo del tavolo è quello di creare un’interlocuzione costante tra gli stakeholder del territorio e i ministeri centrali. Un’interlocuzione fondamentale per avere sempre un’attenzione privilegiata con chi può può per sua competenza aiutare i territorio sia nelle varie vertenze sia nella supporto di quelle che saranno le azioni strategiche di sviluppo. Un dialogo che fino ad oggi non è stato costante e non ha dato i risultati sperati. Perciò l’incontro di venerdì 3 febbraio va proprio in questa direzione. Come primo appuntamento dopo la costituzione, abbiamo deciso, come tavolo, di iniziare questo percorso chiedendo un’incontro ai parlamentari di provenienza ligure, proprio in un’ottica propositiva e di esposizione di quali sono le necessità e il valore che noi pensiamo abbia tutta l’intera provincia".

"L'incontro nasce a seguito della richiesta del sindacato di formalizzare la nascita di questo tavolo territoriale come tavolo di sintesi sia per le difficoltà che per le occasioni di sviluppo del savonese per segnalare che c'è questo strumento da utilizzare per comunicare con il Governo centrale e viceversa. Purtroppo sul territorio ci sono alcune vertenze ancora in piedi, tra i quali la più grave è quella di Sanac. Ci auguriamo che sia l'inizio di un confronto più serrato" il commento di Simone Pesce, segretario Cisl.