Notte gelida in Val Bormida e nella Valle Erro, temperature sotto zero, toccati i -11 gradi

La notte più fredda di questo inverno, almeno per ora. In Val Bormida la colonnina di mercurio ha rilevato valori abbondantemente sotto lo zero.

In alcune zone il termometro ha toccato la doppia cifra: -11° a Calizzano, Sassello e Giusvalla, -10° a Pontinvrea e Roccavignale. Nel comune di Cengio il freddo si è fermato a -9°.

"Valori molto bassi, dunque, in quota ma anche e soprattutto nelle valli, valori ancora bassi anche sulla costa e nelle immediate vicinanze come testimonia la tabella allegata con i valori registrati dalla rete Omirl in alcune stazioni alle ore 8. Ad accompagnare queste temperature, in un contesto di cielo sereno su tutta la regione, i venti settentrionali, moderati localmente forti", spiegano da Arpal.